В Хмельницкой области сгорело кафе

"По прибытию к месту вызова разведка установила, что пожар распространился на площадь около 300 кв.м, людей в помещениях нет. Не медля, пожарные в составе звеньев газодымозащитной службы приступили к тушению. Первые стволы были поданы на рядом расположенные здания заведения, чтобы не допустить распространения огня", - говорится в сообщении.

В 21:15 огонь удалось локализовать, а в 21:30 - ликвидировать.

По предварительной информации, причина пожара - короткое замыкание.

Травмированных и погибших на месте происшествия не было.

К тушению пожара были привлечены 18 человек личного состава и 5 единиц пожарно-спасательной техники.

Напомним, по факту пожара в кафе в центре Днепра открыли уголовное производство: событие квалифицировали как поджог.



