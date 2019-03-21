В Хмельницкой области сгорело кафе
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. Вчера, 20 марта, в пгт Смотрич Дунаевецкого района Хмельницкой области сгорело кафе. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС В Хмельницкой области.
"По прибытию к месту вызова разведка установила, что пожар распространился на площадь около 300 кв.м, людей в помещениях нет. Не медля, пожарные в составе звеньев газодымозащитной службы приступили к тушению. Первые стволы были поданы на рядом расположенные здания заведения, чтобы не допустить распространения огня", - говорится в сообщении.
В 21:15 огонь удалось локализовать, а в 21:30 - ликвидировать.
По предварительной информации, причина пожара - короткое замыкание.
Травмированных и погибших на месте происшествия не было.
К тушению пожара были привлечены 18 человек личного состава и 5 единиц пожарно-спасательной техники.
Напомним, по факту пожара в кафе в центре Днепра открыли уголовное производство: событие квалифицировали как поджог.