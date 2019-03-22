У Полтаві за невідомих обставин згоріли дві іномарки
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. У Полтаві правоохоронці з’ясовують обставини пожежі, в ході якої згоріли дві іномарки. Про це повідомляє прес-служба поліції області, передає УНН.
Повідомляється, що загоряння сталося близько 4:00 по вулиці Ляхова у дворі на стоянці. Унаслідок пожежі були знищений автомобіль Volkswagen Passat та пошкоджений Ford Focus, який стояв поруч.
Даний факт внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження чужого майна, вчинене шляхом підпалу) Кримінального кодексу України. Поліція встановлює причини пожежі та обставини події, тривають слідчі дії.
Як повідомляв УНН, на Хмельниччині згоріло кафе.
Нагадаємо, на столичному авторинку згоріло 7 автомобілів.