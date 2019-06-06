В Полтаве директор турагентства обманул клиентов на миллион гривен

33-летний мужчина оформлял заказы на отдых за рубежом со стопроцентной предоплатой, после чего присвоил полученные средства и исчез.

Противоправную деятельность злоумышленник начал еще в 2018 году. На сегодняшний день правоохранителям известно о более 20 пострадавших.

По данному факту было начато уголовное производство по части 2 статьи 364-1 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление полномочиями должностным лицом юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы), а также частью 3 статьи статьи 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением). За свои действия мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Сейчас мужчине заочно сообщено о подозрении, он объявлен в розыск.

Напомним, мошенник присвоил 2,6 млн грн на обмене валюты "по выгодным ценам".