У Полтаві директор турагентства ошукав клієнтів на мільйон гривень
Київ • УНН
КИЇВ. 6 червня. УНН. Директор одного з турагенств Полтави у шахрайський спосіб заволодів майже 1 мільйоном гривень своїх клієнтів. Про це повідомляє прес-служба поліції області, передає УНН.
33-річний чоловік оформляв замовлення на відпочинок за кордоном із стовідсотковою передоплатою, після чого привласнив отримані кошти і зник.
Протиправну діяльність зловмисник розпочав ще у 2018 році. На сьогоднішній день правоохоронцям відомо про більше ніж 20 потерпілих.
За даним фактом було розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 364-1 Кримінального кодексу України (Зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми), а також частиною 3 статті статті 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем). За свої дії чоловікові загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк до восьми років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю.
Наразі чоловіку заочно повідомлено про підозру та оголошено в розшук.
Нагадаємо, шахрай привласнив 2,6 млн грн на обміні валюти "за вигідними цінами".