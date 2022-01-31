В Польше снова запретили торговлю в воскресенье
Киев • УНН
КИЕВ. 1 февраля. УНН. В Польше вступили в силу изменения в законодательстве, ограничивающие торговлю в воскресенье. Об этом пишет УНН со ссылкой на inPoland.
Детали
С сегодняшнего дня магазины в Польше не будут работать в воскресенье. Ранее продавцы "прикрывались" возможностью предоставления почтовых услуг. Отныне владельцы супермаркетов должны продемонстрировать, что 40% дохода приходится именно на вышеупомянутую деятельность, только тогда смогут работать в этот день. Такой закон не влияет на "хандловое воскресенье", таких дней семь на год:
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- 30 января;
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- 10 апреля;
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- 24 апреля;
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- 26 июня;
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- 28 августа;
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- 11 декабря;
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- 18 декабря.
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Напомним
Как ранее сообщал УНН, розничная торговля в Украине за год выросла более чем на 10%.