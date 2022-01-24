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The New York Times

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Шахед-136

Роздрібна торгівля в Україні за рік зросла на понад 10%

Роздрібна торгівля в Україні за рік зросла на понад 10%

Київ • УНН

 • 21028 перегляди

КИЇВ. 24 січня. УНН. В Україні оборот роздрібної торгівлі у 2021 році зріс на 10,7% порівняно з 2020 роком. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Державної служби статистики України.

Деталі

Водночас, у грудні минулого року проти грудня 2020 року обсяг обороту роздрібної торгівлі збільшився на 5,1%, сповільнившись проти показника у 5,8% місяцем раніше.

За місяць - проти листопада 2021 року - оборот роздрібної торгівлі зріс на 19,3%.

Найбільшими темпами у 2021 році роздрібна торгівля зростала у Чернівецькій (+25,7% проти 2020 року), Тернопільській (+23,2%), Закарпатській (+20,7%), Вінницькій (18,5%), Львівській (+17,3%) областях.

У всіх областях спостерігався приріст роздрібної торгівлі за рік, але найменшим він був у Харківській (+2,5%), Донецькій (6,1%) та Луганській (+6,2%) областях.

У Києві приріст за 2021 рік становив 8,1%.

Додамо, дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

Доповнення

На початку 2021 року в Україні почали дорожчати продукти. Тоді Прем’єр-міністр Денис Шмигаль констатував зростання цін по деяких групах товарів. Він заявив, що здорожчання є "дійсно обґрунтованим" і відбувається "через зменшену пропозицію та сезонний фактор". За очікуванням уряду, озвученими Шмигалем, стабілізація цін на соціальні товари та продукти мала відбутися вже наприкінці березня.

У вересні в Мінекономіки констатували, що зростання цін спостерігалося у першій половині цього року. Там пояснили це чинниками "як внутрішнього, так і зовнішнього характеру, які почали формуватися ще у 2020 році". Насамперед це найбільше за останнє десятиліття падіння виробництва у вітчизняному аграрному секторі, яке сягнуло понад 10%. Внаслідок несприятливих погодних умов аграрії недобрали 12,2% врожаю пшениці, 14,9% – насіння соняшника, 10,3% – цукрових буряків. У результаті собівартість виробництва продукції підвищилася й сільгосптоваровиробники підняли ціни на сировину, що призвело до стрімкого зростання споживчих цін на цукор та олію.

Починаючи з липня цього року на внутрішньому ринку, вказували у Мінекономіки, фіксувалося зниження цін та уповільнення темпів їх зростання на більшість харчових продуктів.

Утім, під кінець року, на тлі зростання інфляції, уряд запровадив державне регулювання цін на декілька продуктів - на час карантину. Наразі воно поширюється на 11 продуктів: батон, соняшникову олію, житньо-пшеничний хліб, гречку, цукор-пісок, пшеничне борошно вищого гатунку, макаронні вироби українського виробництва (вермішель із борошна найвищого гатунку), пастеризоване молоко жирністю 2,5% (у плівці), курячі яйця категорії С1, м'ясо птиці (куряча тушка), вершкове масло жирністю 72,5%. Тепер на ці товари забороняється встановлювати торгову націнку понад 10%.

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