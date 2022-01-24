Розничная торговля в Украине за год выросла более чем на 10%

Детали

В то же время, в декабре прошлого года против декабря 2020 года объем оборота розничной торговли увеличился на 5,1%, замедлившись против показателя в 5,8% месяцем ранее.

За месяц - против ноября 2021 года - оборот розничной торговли вырос на 19,3%.

Наибольшими темпами в 2021 году розничная торговля росла в Черновицкой (+25,7% против 2020 года), Тернопольской (+23,2%), Закарпатской (+20,7%), Винницкой (18,5%), Львовской (+17,3%) областях.

Во всех областях наблюдался прирост розничной торговли за год, но наименьшим он был в Харьковской (+2,5%), Донецкой (6,1%) и Луганской (+6,2%) областях.

В Киеве прирост за 2021 год составил 8,1%.

Добавим, данные приведены без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, г. Севастополя и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

Дополнение

В начале 2021 года в Украине начали дорожать продукты. Тогда Премьер-министр Денис Шмыгаль констатировал рост цен по некоторым группам товаров. Он заявил, что подорожание является "действительно обоснованным" и происходит "из-за уменьшенного предложения и сезонного фактора". По ожиданиям правительства, озвученным Шмигалем, стабилизация цен на социальные товары и продукты должна была состояться уже в конце марта.

В сентябре в Минэкономики констатировали, что рост цен наблюдался в первой половине этого года. Там объяснили это факторами "как внутреннего, так и внешнего характера, которые начали формироваться еще в 2020 году". Прежде всего это крупнейшее за последнее десятилетие падение производства в отечественном аграрном секторе, которое достигло более 10%. Вследствие неблагоприятных погодных условий аграрии недобрали 12,2% урожая пшеницы, 14,9% - семен подсолнечника, 10,3% - сахарной свеклы. В результате себестоимость производства продукции повысилась и сельхозтоваропроизводители подняли цены на сырье, что привело к стремительному росту потребительских цен на сахар и масло.

Начиная с июля этого года на внутреннем рынке, указывали в Минэкономики, фиксировалось снижение цен и замедление темпов их роста на большинство пищевых продуктов.

Впрочем, под конец года, на фоне роста инфляции, правительство ввело государственное регулирование цен на ряд продуктов - на время карантина. Сейчас оно распространяется на 11 продуктов: батон, подсолнечное масло, ржано-пшеничный хлеб, гречку, сахар-песок, пшеничная мука высшего сорта, макаронные изделия украинского производства (вермишель из муки высшего сорта), пастеризованное молоко жирностью 2,5% (в пленке), куриные яйца категории С1, мясо птицы (куриная тушка), сливочное масло жирностью 72,5%. Теперь на эти товары запрещается устанавливать торговую наценку более 10%.