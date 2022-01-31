У Польщі знову заборонили торгівлю в неділю

Деталі

Відсьогодні магазини в Польщі не працюватимуть в неділю. Раніше продавці “прикривалися” можливістю наданням поштових послуг. Відтепер власники супермаркетів мусять продемонструвати, що 40% доходу припадає саме на вищезгадану діяльність, лише тоді зможуть працювати в цей день. Такий закон не впливає на “хандлову неділю”, таких днів сім на рік:



30 січня;



10 квітня;



24 квітня;



26 червня;



28 серпня;



11 грудня;



18 грудня.



Нагадаємо

Як раніше повідомляв УНН, роздрібна торгівля в Україні за рік зросла на понад 10%.