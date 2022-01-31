У Польщі знову заборонили торгівлю в неділю
Київ • УНН
КИЇВ. 1 лютого. УНН. У Польщі набрали чинності зміни до законодавства, які обмежують торгівлю в неділю. Про це пише УНН з посиланням на inPoland.
Деталі
Відсьогодні магазини в Польщі не працюватимуть в неділю. Раніше продавці “прикривалися” можливістю наданням поштових послуг. Відтепер власники супермаркетів мусять продемонструвати, що 40% доходу припадає саме на вищезгадану діяльність, лише тоді зможуть працювати в цей день. Такий закон не впливає на “хандлову неділю”, таких днів сім на рік:
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- 30 січня;
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- 10 квітня;
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- 24 квітня;
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- 26 червня;
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- 28 серпня;
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- 11 грудня;
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- 18 грудня.
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Нагадаємо
Як раніше повідомляв УНН, роздрібна торгівля в Україні за рік зросла на понад 10%.