В Польше зарегистрировали наибольшее количество случаев COVID-19 с мая

Детали

Польша сообщила о 9 387 новых случаях заболевания, что является самым высоким показателем четвертой волны (с мая), и 102 случая смерти в пятницу. Всего в стране с населением около 38 миллионов человек было зарегистрировано 3 008 294 случая заболевания и 7 875 смертей, связанных с COVID-19.

Дополнение

Польша должна будет рассмотреть более жесткие ограничения по COVID-19, если среднесуточные случаи заболевания превысят 7 тысяч. Об этом сообщил министр здравоохранения страны Адам Недзельский в понедельник, потому что правительство предупредило, что количество случаев инфицирования почти удваивается еженедельно.

Однако Недзельский подчеркнул, что правительство не рассматривает возможность полной блокировки.

Замминистра здравоохранения Вальдемар Краска заявил в понедельник общественной радиостанции Polskie Radio 1, что ежедневные случаи заболевания растут примерно на 90% еженедельно.

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