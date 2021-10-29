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У Польщі зареєстрували найбільшу кількість випадків COVID-19 від травня

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 жовтня. УНН. За даними міністерства охорони здоров'я Польщі, загальна кількість випадків COVID-19 в країні з початку пандемії у п'ятницю перевищила 3 мільйони випадків. Четверта хвиля коронавірусної інфекції набирає обертів, інформує УНН.

У Польщі зареєстрували найбільшу кількість випадків COVID-19 від травня

Деталі

Польща повідомила про 9 387 нових випадків захворювання, що є найвищим показником четвертої хвилі (від травня), та 102 випадки смерті у п'ятницю. Загалом у країні з населенням близько 38 мільйонів осіб було зареєстровано 3 008 294 випадки захворювання та 7 875 смертей, пов'язаних із COVID-19.

Доповнення

Польща повинна буде розглянути більш жорсткі обмеження щодоCOVID-19, якщо середньодобові випадки захворювання перевищать 7 тисяч. Про це повідомив міністр охорони здоров'я країни Адам Недзельський у понеділок, тому що уряд попередив, що кількість випадків інфікування майже подвоюється щотижня.

Однак Недзельський наголосив, що уряд не розглядає можливість повного блокування.

Заступник міністра охорони здоров'я Вальдемар Краска заявив у понеділок громадській радіостанції Polskie Radio 1, що щоденні випадки захворювання зростають приблизно на 90% щотижня.

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