В Польше арестовали известного оппозиционера
Киев • УНН
КИЕВ. 16 апреля. УНН. Польской суд арестовал в воскресенье вечером на три месяца генерального секретаря крупнейшей оппозиционной партии "Гражданская платформа" (РО) Станислава Гавловского, подозревая его в коррупционных действиях. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Оnet.pl.
"По характеру преступлений существует опасение, что подозреваемый, с тем чтобы избежать жестокого тюремного заключения, которое ему грозит, может принять меры для дестабилизации текущего уголовного производства, незаконно повлияв на его курс", - сообщил пресс-секретарь суда.
Прокуратура обвиняет политика РО по пяти пунктам, три из которых - совершение уголовных преступлений. В частности, его подозревают в том, что, будучи заместителем министра экологии в правительстве Дональда Туска, он получил взятку наличными в размере 175 тыс. злотых (более $ 50 тыс.), А также двое пары часов общей стоимостью 25 тыс. злотых (более $ 7 тыс.).
Сегодня утром также должна была состояться встреча в Щецине руководства оппозиционной партии.
Как сообщал УНН, экс-председатель Одесской ОГА Саакашвили заявил, что Украина направила запрос в Польшу с просьбой рассмотреть вопрос о возможности его реадмиссии.