В Польше высказались за внесение изменений в Конституцию относительно членства в ЕС и НАТО

"Сегодня наша большая задача заключается в том, чтобы построить сильную страну. У нас есть Конституция, мы должны обсудить ее изменения, потому что стоит обсуждать то, что мы должны внести в нашей Конституции слова о Европейском Союзе, или мы должны в Конституции гарантировать присутствие в этом большом союзе? Лично я убежден, что да. Или мы должны гарантировать присутствие в НАТО? Лично я убежден, что да", - отметил Дуда.

Напомним, в Украине закон об изменениях в Конституцию относительно членства в ЕС и НАТО вступил в силу 21 февраля.

19 февраля закон об изменениях в Конституцию, которым необратимо закреплено движение Украины в ЕС и НАТО, подписал Президент.

Как сообщал УНН, правительство одобрило план действий по реализации курса в ЕС и НАТО.