В Польше высказались за внесение изменений в Конституцию относительно членства в ЕС и НАТО

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 80869 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 101399 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 104240 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 105834 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 129898 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 113123 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 138795 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144799 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130223 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130295 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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В Польше высказались за внесение изменений в Конституцию относительно членства в ЕС и НАТО

В Польше высказались за внесение изменений в Конституцию относительно членства в ЕС и НАТО

Киев  •  УНН

 • 28391 просмотра

КИЕВ. 4 мая. УНН. Президент Польши Анджей Дуда выразил мнение, что необходимо внести изменения в Конституцию относительно членства в Европейском Союзе и НАТО. Об этом он сообщил во время выступления 3 мая на Замковой площади в Варшаве по случаю Дня Конститутции, передает УНН со ссылкой на Польское радио.

"Сегодня наша большая задача заключается в том, чтобы построить сильную страну. У нас есть Конституция, мы должны обсудить ее изменения, потому что стоит обсуждать то, что мы должны внести в нашей Конституции слова о Европейском Союзе, или мы должны в Конституции гарантировать присутствие в этом большом союзе? Лично я убежден, что да. Или мы должны гарантировать присутствие в НАТО? Лично я убежден, что да", - отметил Дуда.

Напомним, в Украине закон об изменениях в Конституцию относительно членства в ЕС и НАТО вступил в силу 21 февраля.

19 февраля закон об изменениях в Конституцию, которым необратимо закреплено движение Украины в ЕС и НАТО, подписал Президент.

Как сообщал УНН, правительство одобрило план действий по реализации курса в ЕС и НАТО.

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