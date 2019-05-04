У Польщі висловилися за внесення змін до Конституції щодо членства в ЄС та НАТО

КИЇВ. 4 травня. УНН. Президент Польщі Анджей Дуда висловив думку, що необхідно внести зміни до Конституції щодо членства Польщі в Європейському Союзі та НАТО. Про це він повідомив під час промови 3 травня на Замковій площі у Варшаві з нагоди Дня Конститутції, передає УНН з посиланням на Польське радіо.