У Польщі висловилися за внесення змін до Конституції щодо членства в ЄС та НАТО
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. Президент Польщі Анджей Дуда висловив думку, що необхідно внести зміни до Конституції щодо членства Польщі в Європейському Союзі та НАТО. Про це він повідомив під час промови 3 травня на Замковій площі у Варшаві з нагоди Дня Конститутції, передає УНН з посиланням на Польське радіо.
"Сьогодні наше велике завдання полягає в тому, щоб побудувати сильну країну. Ми маємо Конституцію, ми повинні обговорити її зміни, бо варто обговорювати те, чи ми повинні внести до нашої Конституції слова про Європейський Союз, чи ми повинні в Конституції гарантувати присутність у цьому великому союзі? Особисто я переконаний, що так. Чи ми повинні гарантувати присутність у НАТО? Особисто я переконаний, що так", – зазначив Дуда.
Нагадаємо, в Україні закон про зміни до Конституції щодо членства в ЄС та НАТО набув чинності 21 лютого.
19 лютого закон про зміни до Конституції, яким незворотньо закріплений рух України до ЄС і НАТО, підписав Президент.
Як повідомляв УНН, уряд схвалив план дій щодо реалізації курсу в ЄС і НАТО.