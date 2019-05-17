В Польше украинка потеряла на работе руку

Трагический случай с 30-летней гражданкой Украины Еленой Романенко произошел в середине декабря 2017 в прачечной города Любонь, куда женщина пришла работать месяцем ранее. Гладильный каток, на котором она работала, втянул и очень травмировал ее руку. Конечность удалось освободить, однако врачи не смогли ее спасти.

Познанская прокуратура обвинила работодателя украинки в халатности, а также в том, что он нечаянно подверг работницу на непосредственную опасность потери жизни или серьезный вред здоровью, причинив женщине инвалидность.

Кроме того, по словам прокуратуры, трудоустраивая украинку, работодатель не только не позаботился о ее подготовке к соответствующей работе, но и нанял женщину без необходимого разрешения и медицинской справки.

Во время судебного процесса подсудимый не признал свою вину и отказался давать объяснения, отвечая только на вопрос своего адвоката. Ранее он заявил, что "женщина говорила и понимала польском языке и знала, как обслуживать машину". Кроме того, как заверил обвиняемый, гладильный каток был исправным и не должен иметь защитных щитов, а работники Государственной инспекции труда оговорок не было. А потому, как настаивал в суде работодатель, это был "просто несчастный случай".

Абсолютно иного мнения была Елена Романенко. Женщина рассказала о тяжелых условиях, в которых она работала в прачечной. По ее словам, она должна работать по 12 часов ежедневно. В трагический день она пыталась вытащить из катка часть белья, застрявшей в машине, но заведенный каток сначала втянул ее пальцы, а потом руку, нанеся тяжелые травмы. Руку удалось освободить только спустя несколько минут. К сожалению, в больнице медики могли уже только ампутировать конечность женщины.

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