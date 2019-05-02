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Директора КП "Миколаївкомунтранс" відсторонили через смерть на сміттєзвалищі

Директора КП "Миколаївкомунтранс" відсторонили через смерть на сміттєзвалищі

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 травня. УНН. На КП "Миколаївкомунтранс" проведуть службову перевірку через смертельний випадок на сміттєзвалищі, директора відсторонено. Про це повідомляє прес-служба міськради, передає УНН.

"На час проведення слідчих дій за фактом нещасного випадку, що стався 1 травня на полігоні твердих побутових відходів, відсторонено від виконання посадових обов’язків директора "Миколаївкомунтранс" Андрія Цизіна", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вчора внаслідок обвалу на сміттєзвалищі загинув 9-річний хлопчик, правоохоронці відкрили кримінальну справу. Зазначено, що хлопчик разом з батьками потрапив на територію полігону через отвір в паркані. Його вирізали "чорні сортувальники".

"Сьогодні надав доручення відсторонити керівника підприємства від виконання службових обов’язків. Також проводиться внутрішнє службове розслідування щодо того, що було зроблено на підприємстві аби попередити такі випадки, а також які зроблено висновки. Подальші дії залежатимуть від висновків правоохоронців. За результатами слідства винних буде притягнуто до відповідальності", - повідомив міський голова Олександр Сєнкевич.

Як повідомляв УНН, на Київщині ліквідували пожежу на несанкціонованому сміттєзвалищі.

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