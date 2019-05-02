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Директора КП "Николаевкоммунтранс" отстранили из-за смерти на свалке

Директора КП "Николаевкоммунтранс" отстранили из-за смерти на свалке

Киев  •  УНН

 • 17386 просмотра

КИЕВ. 2 мая. УНН. На КП "Николаевкоммунтранс" проведут служебную проверку из-за смертельного случая на свалке, директора отстраненно. Об этом сообщает пресс-служба горсовета, передает УНН.

"На время проведения следственных действий по факту несчастного случая, произошедшего 1 мая на полигоне твердых бытовых отходов, отстранен от исполнения должностных обязанностей директор "Николаевкоммунтранс" Андрей Цизин", - говорится в сообщении.

Напомним, вчера в результате обвала на свалке погиб 9-летний мальчик, правоохранители открыли уголовное производство. Отмечено, что мальчик вместе с родителями попал на территорию полигона через отверстие в заборе. Его вырезали "черные сортировщики".

"Сегодня дал поручение отстранить руководителя предприятия от выполнения служебных обязанностей. Также проводится внутреннее служебное расследование относительно того, что было сделано на предприятии, чтобы предупредить такие случаи, а также какие сделаны выводы. Дальнейшие действия будут зависеть от выводов правоохранителей. По результатам следствия виновные будут привлечены к ответственности", - сообщил городской глава Александр Сенкевич.

Как сообщал УНН, в Киевской области ликвидировали пожар на несанкционированной свалке.

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