Директора КП "Николаевкоммунтранс" отстранили из-за смерти на свалке
Киев • УНН
КИЕВ. 2 мая. УНН. На КП "Николаевкоммунтранс" проведут служебную проверку из-за смертельного случая на свалке, директора отстраненно. Об этом сообщает пресс-служба горсовета, передает УНН.
"На время проведения следственных действий по факту несчастного случая, произошедшего 1 мая на полигоне твердых бытовых отходов, отстранен от исполнения должностных обязанностей директор "Николаевкоммунтранс" Андрей Цизин", - говорится в сообщении.
Напомним, вчера в результате обвала на свалке погиб 9-летний мальчик, правоохранители открыли уголовное производство. Отмечено, что мальчик вместе с родителями попал на территорию полигона через отверстие в заборе. Его вырезали "черные сортировщики".
"Сегодня дал поручение отстранить руководителя предприятия от выполнения служебных обязанностей. Также проводится внутреннее служебное расследование относительно того, что было сделано на предприятии, чтобы предупредить такие случаи, а также какие сделаны выводы. Дальнейшие действия будут зависеть от выводов правоохранителей. По результатам следствия виновные будут привлечены к ответственности", - сообщил городской глава Александр Сенкевич.
Как сообщал УНН, в Киевской области ликвидировали пожар на несанкционированной свалке.