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У Польщі українка втратила на роботі руку

У Польщі українка втратила на роботі руку

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 травня. УНН. У Польщі судять роботодавця жінки, яка втратила на роботі руку, прокуратура обвинувачує його у недбальстві. Про це повідомляє Польське Радіо, передає УНН.

Трагічний випадок із 30-річною громадянкою України Оленою Романенко трапився у середині грудня 2017 року у пральні міста Любонь, куди жінка прийшла працювати місяцем раніше. Прасувальний каток, за яким вона працювала, втягнув і дуже травмував її руку. Кінцівку вдалося звільнити, однак лікарі не змогли її врятувати.

Познанська прокуратура обвинуватила роботодавця українки у недбальстві, а також у тому, що він ненавмисно наразив працівницю на безпосередню небезпеку втрати життя або серйозну шкоду здоров’ю, заподіявши у жінки інвалідність.

Крім того, за словами прокуратури, працевлаштовуючи українку, працедавець не тільки не подбав про її підготовку до відповідної роботи, але й найняв жінку без необхідного дозволу та медичної довідки.

Під час судового процесу підсудний не визнав свої вини і відмовився давати пояснення, відповідаючи тільки на запитання свого адвоката. Раніше він заявив, що "жінка говорила та розуміла польською мовою і знала, як обслуговувати машину". Крім того, як запевнив обвинувачений, прасувальний каток був справним і не мусив мати захисних щитів, а працівники Державної інспекції праці застережень не мали. А тому, як наполягав у суді роботодавець, це був "просто нещасний випадок".

Абсолютно іншої думки була Олена Романенко. Жінка розповіла про важкі умови, у яких вона працювала в пральні. За її словами, вона мусила працювати 12 годин щодня. Трагічного дня вона намагалася витягнути з катка частину білизни, що застрягла у машині, але заведений каток спочатку втягнув її пальці, а потім руку, завдавши важких травм. Руку вдалося звільнити тільки за кількадесят хвилин. На жаль, у лікарні медики могли вже тільки ампутувати кінцівку жінки.

Як повідомляв УНН, директора КП "Миколаївкомунтранс" відсторонили через смерть на сміттєзвалищі.

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