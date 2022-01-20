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В Польше украинец напал на медика "скорой". Его задержала полиция

Киев • УНН

 • 25219 просмотра

КИЕВ. 20 января. УНН. Правоохранители в польском городе Болеславец задержали украинца за нападение на медика скорой медицинской помощи. Об этом информирует местная полиция, пишет УНН.

Цитата:

“Полицейские Болеславца задержали мужчину, который нарушил физическую неприкосновенность врача-спасателя во время ее служебной деятельности... Районным управлением полиции в Болеславке был задержан 37-летний гражданин Украины по подозрению в нарушении физической неприкосновенности должностного лица. Злоумышленник сначала препятствовал деятельности медицинских служб, которые оказали помощь его коллеге, а затем ударил по лицу врача-спасателя”, — сообщили в полиции.

Детали

Сообщается, что унять мужчину смог второй медик, после чего передал его полицейским, вызванным на место происшествия.

Инцидент произошел в общественном месте, на стоянке у магазина.

По данным полиции, у 37-летнего гражданина Украины на момент задержания в организме было 4,8 промилле алкоголя. Он не мог рационально объяснить свое поведение. Решением суда ему был назначен штраф в пользу потерпевшей стороны.

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