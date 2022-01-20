У Польщі українець напав на медика "швидкої". Його затримала поліція
Київ • УНН
КИЇВ. 20 січня. УНН. Правоохоронці у польському місті Болеславець затримали українця за напад на медика швидкої медичної допомоги. Про це інформує місцева поліція, пише УНН.
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“Поліцейські Болеславця затримали чоловіка, який порушив фізичну недоторканність лікаря-рятувальника під час її службової діяльності... Районним управлінням поліції у Болеславці було затримано 37-річного громадянина України за підозрою у порушенні фізичної недоторканності посадової особи. Зловмисник спочатку перешкоджав діяльності медичних служб, які надали допомогу його колезі, а потім вдарив по обличчю лікаря-рятувальника”, — повідомили в поліції.
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Повідомляється, що вгамувати чоловіка зміг другий медик, після чого передав його поліцейським, викликаним на місце події.
Інцидент стався в громадському місці, на стоянці біля магазину.
За даними поліції, у 37-річного громадянина України на момент затримання в організмі було 4,8 проміле алкоголю. Він не міг раціонально пояснити свою поведінку. Рішенням суду йому було призначено штраф на користь потерпілої сторони.
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