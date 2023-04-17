В Польше умер украинец, пытавшийся поджечь себя возле генконсульства в Кракове

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"К сожалению, несмотря на усилия врачей-специалистов Малопольского ожогово-пластического центра, сегодня днем умер пациент, который 13 апреля попал в тяжелом состоянии в больницу Ридирега в результате ранений после самоподжигания перед украинским консульством", - сообщила пресс-секретарь больницы Эдита Пшибы.

Детали

В ожогово-пластическом центре мужчине сделали операцию, но с самого начала его состояние было критическим.

Прокуратура в Кракове начала следствие по делу по статье о подвержении личности непосредственной опасности потери жизни или тяжких телесных повреждений.

Дополнение

Пресссекретарь Главного управления муниципальной полиции Кракова Петр Шпех рассказал, что стоящий в очереди в консульство мужчина в какой-то момент начал вести себя иррационально.

"Он начал выкрикивать лозунги на украинском языке, после чего поджег себя легковоспламеняющимся веществом и побежал", - сообщил Шпех.

63-летний гражданин Украины "выкрикивал призывы вернуться на родину и защищать страну от россиян". Свои слова он адресовал "украинским мужчинам, собравшимся перед консульством", пишет издание.