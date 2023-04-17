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У Польщі помер українець, який намагався підпалити себе біля генконсульства у Кракові

У Польщі помер українець, який намагався підпалити себе біля генконсульства у Кракові

Київ • УНН

 • 733630 перегляди

КИЇВ. 17 квітня. УНН. Спеціалізована лікарня імені Ридигера у Кракові повідомила про смерть 62-річного українця, який підпалив себе біля черги до генконсульства України, пише УНН з посиланням на RMF24.

Цитата

“На жаль, незважаючи на зусилля лікарів-спеціалістів Малопольського опіково-пластичного центру, сьогодні вдень помер пацієнт, який 13 квітня потрапив у важкому стані до лікарні Ридирега внаслідок поранень після самопідпалу перед українським консульством”, - повідомила речниця лікарні Едита Пшибильська.

Деталі

В опіково-пластичному центрі чоловіку зробили операцію, але від самого початку його стан був критичний.
Прокуратура у Кракові розпочала слідство у справі за статтею про наражання особи на безпосередню небезпеку втрати життя чи тяжких тілесних ушкоджень.

Доповнення

Прессекретар Головного управління муніципальної поліції Кракова Пьотр Шпєх розповів, що чоловік, який стояв в черзі в консульство, у якийсь момент почав поводитися ірраціонально.

"Він почав вигукувати гасла українською мовою, після чого підпалив себе легкозаймистою речовиною і побіг", - повідомив Шпєх.

63-річний громадянин України "вигукував заклики повернутися на батьківщину та захищати країну від росіян". Свої слова він адресував "українським чоловікам, які зібралися перед консульством", пише видання.

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