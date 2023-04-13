Украинец поджег себя возле консульства Украины в Кракове, его состояние критическое - МИД
Киев • УНН
КИЕВ. 13 апреля. УНН. Украинец возле здания генерального консульства Украины в Кракове совершил попытку самосожжения. В тяжелом состоянии он был доставлен в больницу. Его состояние критическое. Об этом сообщил спикер МИД Олег Николенко, передает УНН.
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«Утром возле здания генерального консульства Украины в Кракове украинец, проживавший в Польше, совершил попытку самосожжения. В тяжелом состоянии гражданин был доставлен в больницу. Врачи сейчас оказывают ему срочную медицинскую помощь. Состояние украинца критическое», - сообщил Николенко.
По его словам, генеральное консульство взаимодействует с польскими правоохранителями, которые начали расследование, чтобы установить причину и все обстоятельства трагедии.
«Консулы также держат на контроле оказание медицинской помощи гражданину, устанавливают связь с его родными», - отметил Николенко.
Детали
Как сообщает RMF24, поджег себя перед Генеральным консульством Украины в Кракове 63-летний украинец.
Пресс-секретарь Главного управления муниципальной полиции Кракова Петр Шпех рассказал, что мужчина, стоявший в очереди в консульство, в какой-то момент начал вести себя иррационально.
«Он начал выкрикивать лозунги на украинском языке, после чего поджег себя легковоспламеняющимся веществом и побежал», - сообщил Шпех.
Сообщается, что 63-летний гражданин Украины "выкрикивал призывы вернуться на родину и защищать страну от россиян". Свои слова он адресовал "украинским мужчинам, которые собрались перед консульством", пишет издание.
Дополнение
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