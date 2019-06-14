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В Польше во время экзамена по физическому воспитанию умер курсант

Киев • УНН

 • 8631 просмотра

КИЕВ. 14 июня. УНН. В Польше во вторник в Военном техническом университете трое курсантов потеряли сознание во время экзамена по физическому воспитанию, а на следующий день один из них умер. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Польское радио.

В Польше во время экзамена по физическому воспитанию умер курсант

"Во вторник в Военном техническом университете трое курсантов потеряли сознание во время экзамена по физическому воспитанию. Их привезли в Вольской больницу, где на следующий день один из них умер. Дело расследует прокуратура и военная полиция", - говорится в сообщении.

Заместитель председателя районной прокуратуры Варшавы Мирослава Хыр сообщила Польское прессовое агентство о том, что сегодня началось расследование по делу смерти студента.

Кроме того, ситуацию прокомментировала пресс-секретарь Военного технического университета Ева Янкевич.

"Студент, который умер, был на третьем курсе. Он так тренировался раньше и никогда не имел с этим никаких проблем. Занятия проводились около восьми часов, когда еще не было самой жары", - сказала Янкевич.

Также, Янкевич сообщила, что состояние здоровья двух других студентов улучшилось, и они покинули больницу.

Напомним, в Бангладеш 16 человек обвинены в сожжены заживо 19-летней студентки.

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