У Бангладеші 16 осіб звинувачені в спалені живцем 19-річної студентки

У справі проходять як люди, які безпосередньо брали участь у вбивстві Нусрат Джахан Рафі, так і ті, які були причетні до планів її вбити. Повідомляється, що вину визнали дванадцять з них, в тому числі директор медресе в місті Фені (знаходиться в 160 кілометрах від столиці країни Даки), в якому вчилася дівчина і який нібито замовив її смерть.

У березні дівчина звинуватила керівника релігійної школи в тому, що після викликів до свого кабінету він став її чіпати неналежним чином. Рафі розповіла про ці випадки батькам, разом з якими вона пішла в поліцію, щоб поскаржитися на дії директора. В результаті Сіраж Уд Доула був затриманий і заарештований. Після цього директора в тюрмі відвідали знайомі, яким той нібито доручив вбити дівчину, в разі якщо вона відмовиться відкликати свідчення.

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6 квітня Рафі прийшла в медресе здавати заключні іспити, після чого її обманом переконали піднятися на дах будівлі. Там її зустріли кілька людей, одягнених в бурки, які облили її бензином, підпалили і симулювали самогубство. Нусрат Джахан Рафі померла два дні по тому.

Перебуваючи в лікарні, та розуміючи, що вона може померти, дівчина записала заяву на мобільний телефон братові в автомобілі швидкої допомоги по дорозі в лікарню.

“Учитель торкався мене, я буду боротися з цим злочином до мого останнього подиху”, — сказала вона. Нусрат також розповіла, що впізнала у своїх вбивцях студентів школи.

За даними слідства, вбивство дівчини було ретельно заплановано. Його виконавці нібито попередньо придбали гас, бурки і рукавички, а в день замаху заздалегідь розподілили ролі.

Випадок Нусрат Джахан Рафі набув широкого розголосу в Бангладеш, в країні пройшли масштабні мітинги, учасники яких вимагали покарати винних у трагедії. Залучити всіх причетних до вбивства пообіцяв прем’єр-міністр Бангладешу Шейх Хасіна, пише BBC.

При цьому, за даними видання, дата початку судового розгляду у справі про вбивство поки не визначена.

Нагадаємо, що на початку квітня підозрюваного у зґвалтуванні малолітньої у Києві відправили під арешт.