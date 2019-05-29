В Бангладеш 16 человек обвинены в сожжении заживо 19-летней студентки

По делу проходят как люди, непосредственно участвовавшие в убийстве Нусрат Джахан Рафи, так и те, которые были причастны к планам её убить. Сообщается, что вину признали двенадцать из них, в том числе директор медресе в городе Фени (находится в 160 километрах от столицы страны Даки), в котором училась девушка и который якобы заказал её смерть.

В марте девушка обвинила руководителя религиозной школы в том, что после вызовов в свой кабинет он стал её трогать неподобающим образом. Рафи рассказала об этих случаях родителям, вместе с которыми она пошла в полицию, чтобы пожаловаться на действия директора. В итоге Сираж Уд Доула был задержан и арестован. После этого директора в тюрьме навестили знакомые, которым тот якобы поручил убить девушку, в случае если она откажется отозвать показания.

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6 апреля Рафи пришла в медресе сдавать заключительные экзамены, после чего её обманом убедили подняться на крышу здания. Там её встретили несколько человек, одетых в бурки, которые облили её керосином, подожгли и симулировали самоубийство. Нусрат Джахан Рафи умерла два дня спустя.

Находясь в больнице, и понимая, что она может умереть, девушка записала заявление на мобильный телефон брату в автомобиле скорой помощи по дороге в больницу.

“Учитель касался меня, я буду бороться с этим преступлением к моему последнего вздоха”, — сказала она. Нусрат также рассказала, что узнала в своих убийцах студентов школы.

По данным следствия, убийство девушки было тщательно запланировано. Его исполнители якобы предварительно приобрели керосин, бурки и перчатки, а в день покушения заранее распределили роли.

Случай Нусрат Джахан Рафи получил широкую огласку в Бангладеш, в стране прошли крупные митинги, участники которых требовали наказать виновных в трагедии. Привлечь всех причастных к убийству пообещал премьер-министра Бангладеш Шейх Хасина.

При этом, по данным издания, дата начала судебного разбирательства по делу об убийстве пока не определена.

Напомним, что в начале апреля подозреваемого в изнасиловании малолетней в Киеве отправили под арест.