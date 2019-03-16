Підозрюваного у зґвалтуванні дитини у Житомирі взяли під арешт

КИЇВ. 16 березня. УНН. У Житомирі підозрюваного у скоєнні особливо тяжкого злочину - згвалтуванні малолітньої - взяли під варту на 60 діб без права внесення грошової застави. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу прокуратури Житомирської області.