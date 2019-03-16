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Підозрюваного у зґвалтуванні дитини у Житомирі взяли під арешт

Київ • УНН

 • 20890 перегляди

КИЇВ. 16 березня. УНН. У Житомирі підозрюваного у скоєнні особливо тяжкого злочину - згвалтуванні малолітньої - взяли під варту на 60 діб без права внесення грошової застави. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу прокуратури Житомирської області.

Підозрюваного у зґвалтуванні дитини у Житомирі взяли під арешт

"У п’ятницю, 15 березня 2019 року, погоджене із місцевою прокуратурою клопотання щодо обрання підозрюваному у скоєнні злочину запобіжного заходу у виді тримання під вартою, розглянуто судом. Ухвалою Богунського районного суду міста Житомира особі обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою без права внесення грошової застави", - вказали у прокуратурі.

Як зазначається, 50-річний чоловік, який підозрюється у зґвалтуванні 7-річної дівчинки, як небезпечна особа ізольований від суспільства та поміщений у слідчий ізолятор.

У слідчому ізоляторі підозрюваний перебуватиме протягом 60 діб, на період проведення досудового розслідування скоєного ним особливо тяжкого злочину.

"Установлено, що чоловік, який тривалий час проживав у гуртожитку по сусідству із сім’єю потерпілої та знав дівчинку змалку, увечері 13 березня 2019 року, перебуваючи у спільній ванній кімнаті, скористався відсутністю сторонніх осіб та вчинив розпусні дії стосовно неповнолітньої. Про те, що сталося, потерпіла розповіла батькам, які викликали працівників поліції", - додали у прокуратурі.

Відповідні відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 153 (Сексуальне насильство) Кримінального кодексу України. 

Житомирською місцевою прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом згвалтування особи, яка не досягла 14 років, незалежно від її добровільної згоди, скоєного житомирянином.

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