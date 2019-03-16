Подозреваемого в изнасиловании ребенка в Житомире взяли под арест
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. В Житомире подозреваемого в совершении особо тяжкого преступления - изнасиловании малолетней - взяли под стражу на 60 суток без права внесения денежного залога. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Житомирской области.
"В пятницу, 15 марта 2019 года, согласованное с местной прокуратурой ходатайство об избрании подозреваемому в совершении преступления меры пресечения в виде содержания под стражей, рассмотрено судом. Постановлением Богунского районного суда города Житомира лицу избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения денежного залога", - указали в прокуратуре.
Как отмечается, 50-летний мужчина, который подозревается в изнасиловании 7-летней девочки, как опасная личность изолирован от общества и помещен в следственный изолятор.
В следственном изоляторе подозреваемый будет находиться в течение 60 суток, на период проведения досудебного расследования совершенного им особо тяжкого преступления.
"Установлено, что мужчина, который длительное время проживал в общежитии по соседству с семьей потерпевшей и знал девочку с детства, вечером 13 марта 2019 года, находясь в общей ванной комнате, воспользовался отсутствием посторонних лиц и совершил развратные действия в отношении несовершеннолетней. О том, что произошло, потерпевшая рассказала родителям, которые вызвали сотрудников полиции", - добавили в прокуратуре.
Соответствующие сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 153 (Сексуальное насилие) Уголовного кодекса Украины.
Житомирской местной прокуратурой осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по факту изнасилования лица, не достигшего 14 лет, независимо от его добровольного согласия, совершенного житомирянином.