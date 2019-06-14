У Польщі під час іспиту з фізичного виховання помер курсант
Київ • УНН
КИЇВ. 14 червня. УНН. В Польщі у вівторок у Військовому технічному університеті троє курсантів втратили свідомість під час іспиту з фізичного виховання, а на наступний день один із них помер. Про це УНН повідомляє з посиланням на Польське радіо.
"У вівторок у Військовому технічному університеті троє курсантів втратили свідомість під час іспиту з фізичного виховання. Їх привезли до Вольської лікарні, де на наступний день один із них помер. Справу розслідує прокуратура і військова поліція", - йдеться в повідомленні.
Заступниця голови районної прокуратури Варшави Мірослава Хир повідомила Польське пресове агентство про те, що сьогодні почалося розслідування в справі смерті студента.
Окрім того, ситуацію прокоментувала речниця Військового технічного університету Ева Янкевич.
"Студент, який помер, був на третьому курсі. Він так тренувався раніше і ніколи не мав із цим ніяких проблем. Заняття проводилися близько восьмої години, коли ще не було найбільшої спеки", − сказала Янкевич.
Також, Янкевич повідомила, що стан здоров’я двох інших студентів покращився, і вони покинули лікарню.
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