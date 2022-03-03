В Польше перевернулся автобус с украинцами

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"Украинский автобус с беженцами въехал в придорожный кювет, после чего перевернулся. Инцидент произошел сегодня утром на трассе № 17 в деревне Колония Седлишки Свидницкого района. Шесть человек доставлены в больницу для обследования", - сообщили в полиции.

Детали

Так, сообщается, что инцидент произошел около 7 утра. Автобус с украинскими пассажирами, следовавший в сторону Варшавы, съехал с дороги, вылетел в кювет и перевернулся.

В автобусе ехало 73 человека, в том числе два водителя. На место были вызваны службы, начавшие спасательную операцию: скорая помощь, пожарная команда и полиция.

По данным полиции, в больницу были доставлены 6 человек: пятеро детей и один взрослый. Их жизни ничего не угрожает.

Полиция установила, что 47-летний водитель был трезв. Выяснение причин и обстоятельств этого события продолжается.

Ранее

Как писал УНН, Польша ввела безразрешительный режим и отменила плату за дороги для перевозчиков гуманитарных грузов в Украину.