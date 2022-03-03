Польша отменила плату за дороги для перевозчиков с гуманитарной помощью для Украины

Цитата

"Отменено оплату всех дорог для автотранспортных средств, выполняющих перевозки гуманитарных грузов. К другим украинским транспортным средствам не будут применяться штрафные санкции из - за отсутствия оплаты за дороги", - говорится в сообщении.

Детали

Для пересечения границы перевозчики, осуществляющие рейсы из доставки в Украину гуманитарных грузов, должны заблаговременно заполнить форму по ссылке.

Напомним

Австрия предоставит Украине гуманитарную помощь.