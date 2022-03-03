Польша отменила плату за дороги для перевозчиков с гуманитарной помощью для Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 3 марта. УНН. Польша ввела безразрешительный режим и отменила плату за дороги для перевозчиков гуманитарных грузов в Украину. Об этом сообщила Верховная Рада украины в своем Telegram-канале, информирует УНН.
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"Отменено оплату всех дорог для автотранспортных средств, выполняющих перевозки гуманитарных грузов. К другим украинским транспортным средствам не будут применяться штрафные санкции из - за отсутствия оплаты за дороги", - говорится в сообщении.
Детали
Для пересечения границы перевозчики, осуществляющие рейсы из доставки в Украину гуманитарных грузов, должны заблаговременно заполнить форму по ссылке.
Напомним
Австрия предоставит Украине гуманитарную помощь.