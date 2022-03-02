Австрія надасть Україні гуманітарну допомогу
Київ • УНН
КИЇВ. 2 березня. УНН. Посол України в Австрії Василь Химинець у Facebook повідомив, що уряд Австрії надасть Україні пальне, шоломи, бронежилети та відправить гуманітарні вантажі. Про це інформує УНН.
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"Зустрівся з Федеральним канцлером Австрії Карлом Негаммером. Отримав запевнення, що Австрія на стороні України й продовжуватиме надавати підтримку й практичну допомогу мужньому українському народові", - повідомив посол України.
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Федеральний уряд Австрії надасть Україні пальне, шоломи, бронежилети та відправить гуманітарні вантажі.
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МВФ та Світовий банк виділять Україні допомогу у понад 3 млрд доларів.