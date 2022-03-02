Австрія надасть Україні гуманітарну допомогу

ukru
Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри
Ексклюзив
07:52 • 11706 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
07:07 • 32147 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
06:08 • 41111 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 77611 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 140279 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 161806 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 209656 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Ексклюзив
1 квітня, 10:23 • 199507 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

Ексклюзив
1 квітня, 10:07 • 186639 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

Ексклюзив
1 квітня, 09:22 • 157707 перегляди

"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
3.7 м/с
92 %
746 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

NYT: путін продовжує тиснути - з Трампом і на полі бою

1 квітня, 23:00 • 70219 перегляди

Атака дронів на Харків: кількість поранених зросла до восьми

1 квітня, 23:29 • 63783 перегляди

росія використовує "розпливчастість" умов припинення вогню для ударів по українській енергетиці - ISW

1 квітня, 23:49 • 66901 перегляди

ISW: вимоги росії прямо суперечать меті Трампа щодо миру в Україні

2 квітня, 01:22 • 64507 перегляди

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

07:39 • 55203 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

07:39 • 55203 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

06:05 • 39855 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 223305 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 347763 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 605033 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Анналена Бербок

Олег Синєгубов

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Харків

Вашингтон

Іран

Реклама
УНН Lite

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 68767 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 108669 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 135263 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 157233 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 170163 перегляди
Актуальне

Шахед-136

Qods Mohajer-6

The New York Times

TikTok

The Washington Post

Австрія надасть Україні гуманітарну допомогу

Австрія надасть Україні гуманітарну допомогу

Київ • УНН

 • 172531 перегляди

КИЇВ. 2 березня. УНН. Посол України в Австрії Василь Химинець у Facebook повідомив, що уряд Австрії надасть Україні пальне, шоломи, бронежилети та відправить гуманітарні вантажі. Про це інформує УНН.

Цитата

"Зустрівся з Федеральним канцлером Австрії Карлом Негаммером. Отримав запевнення, що Австрія на стороні України й продовжуватиме надавати підтримку й практичну допомогу мужньому українському народові", - повідомив посол України.

Деталі

Федеральний уряд Австрії надасть Україні пальне, шоломи, бронежилети та відправить гуманітарні вантажі.

Додамо

МВФ та Світовий банк виділять Україні допомогу у понад 3 млрд доларів.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ПолітикаНовини Світу
Bitcoin
$84,427.80
Золото
$3,154.60
Tesla
$268.93
Brent
$74.05
S&P 500
$5,597.74
Газ TTF
$42.75
Ethereum
$1,865.07