МВФ та Світовий банк виділять Україні допомогу у понад 3 млрд доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 2 березня. УНН. Міжнародний валютний фонд та Світовий банк виділять Україні у понад 3 млрд доларів допомоги включаючи допомогу біженцям, освіті та охорони здоров'я. Про це повідомляє УНН з посиланням на заяку МФВ.
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"У Групі Світового банку ми готуємо пакет підтримки в розмірі 3 мільярдів доларів США в найближчі місяці, починаючи з операції з бюджетної підтримки на суму щонайменше 350 мільйонів доларів США, яка буде представлена Раді на затвердження цього тижня", - йдеться у повідомлені.
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В заяві йдеться про 200 мільйонів доларів, які підуть на підтримку охорони здоров’я та освіти. Цей пакет включатиме мобілізацію фінансування від кількох партнерів з розвитку.
"Світовий банк і МВФ також працюють разом, щоб оцінити економічний та фінансовий вплив конфлікту та біженців на інші країни регіону та світу. Ми готові надати розширену політичну, технічну та фінансову підтримку сусіднім країнам у разі потреби", - дадали в заяві.
Нагадаємо
МВФ виділить Україні 2,3 млрд доларів за програмою Stand-By до середини цього року - прогнози Fitch Ratings.