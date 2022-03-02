МВФ и Всемирный банк выделят Украине помощь в более чем 3 млрд долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 2 марта. УНН. Международный валютный фонд и Всемирный банк выделят Украине более 3 млрд долларов помощи, включая помощь беженцам, образования и здравоохранения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявку МВФ.
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"В Группе Всемирного банка мы готовим пакет поддержки в размере 3 миллиардов долларов США в ближайшие месяцы, начиная с операции по бюджетной поддержки на сумму не менее 350 миллионов долларов США, которая будет представлена Совету на утверждение на этой неделе", - говорится в сообщении.
Детали
В заявлении говорится о 200 миллионов долларов, которые пойдут на поддержку здравоохранения и образования. Этот пакет будет включать мобилизацию финансирования от нескольких партнеров по развитию.
"Всемирный банк и МВФ также работают вместе, чтобы оценить экономическое и финансовое влияние конфликта и беженцев на другие страны региона и мира. Мы готовы предоставить расширенную политическую, техническую и финансовую поддержку соседним странам в случае необходимости", - дадали в заявлении.
Напомним
МВФ выделит Украине 2,3 млрд долларов по программе Stand-By к середине этого года – прогнозы Fitch Ratings.