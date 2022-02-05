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МВФ виділить Україні 2,3 млрд доларів за програмою Stand-By до середини цього року - прогнози Fitch Ratings

МВФ виділить Україні 2,3 млрд доларів за програмою Stand-By до середини цього року - прогнози Fitch Ratings

Київ • УНН

 • 20382 перегляди

КИЇВ. 5 лютого. УНН. Міжнародний валютний фонд виділить Україні 2,3 млрд доларів за програмою Stand-By до середини 2022 року. Такий висновок опублікувало Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings, передає УНН.

Деталі

Наголошується, що через те, що умови програми в політично складних областях набагато м'якше, ніж при першому перегляді - Fitch очікує прискореного виконання у 2 кварталі 2022 року.

Відомство очікує, що нова програма з МВФ буде узгоджена ц 2022 році. Її щорічний пакет фінансування становить близько 4 млрд доларів.

Агентство зазначає, що тривала затримка з узгодженням першого перегляду Stand-By підкреслює проблеми реалізації політики, що стоять перед президентом Володимиром Зеленським. Це пов’язують із впливом олігархів, проросійських інтересів і несподіваних кроків з боку Конституційного суду.

На думку Fitch, продовження взаємодії з МВФ залишатиметься ключем до доступу до зовнішнього фінансування України.

Додамо

За даними Fitch Ratings, Україна може втратити міжнародні резерви на 6 млрд доларів (20%) через сильно обмежені умови зовнішнього фінансування, ширший дефіцит рахунку поточних операцій і помірний відтік нерезидентів.

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