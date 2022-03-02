Австрия предоставит Украине гуманитарную помощь

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"Встретился с Федеральным канцлером Австрии Карлом Негаммером. Получил заверения, что Австрия на стороне Украины и будет продолжать оказывать поддержку и практическую помощь мужественному украинскому народу", - сообщил посол Украины.

Детали

Федеральное правительство Австрии выделит Украине топливо, шлемы, бронежилеты и отправит гуманитарные грузы.

Добавим

МВФ и Всемирный банквыделят Украине помощьболее чем в 3 млрд долларов.