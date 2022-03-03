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Польща скасувала плату за дороги для перевізників з гуманітарною допомогою для України

Польща скасувала плату за дороги для перевізників з гуманітарною допомогою для України

Київ • УНН

 • 139164 перегляди

КИЇВ. 3 березня. УНН. Польща ввела бездозвільний режим та скасувала плату за дороги для перевізників гуманітарних вантажів в Україну. Про це повідомила Верховна Рада Україна у своєму Telegram-каналі, інформує УНН.

Цитата

"Скасовано оплату усіх доріг для автотранспортних засобів, які виконують перевезення гуманітарних вантажів. До інших українських транспортних засобів не будуть застосовуватись штрафні санкції через відсутність оплати за дороги", - йдеться у повідомленні.

Деталі

Для перетину кордону перевізники, що здійснюють рейси із доставки в Україну гуманітарних вантажів, мають завчасно заповнити форму за посиланням.

Нагадаємо

Австрія надасть Україні гуманітарну допомогу.

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