У Польщі перекинувся автобус із українцями
Київ • УНН
КИЇВ. 3 березня. УНН. У Люблінському воєводстві в Польщі сталася ДТП з автобусом, що перевозив українців. Про це повідомляє пресслужба поліції Люблінського воєводства, пише УНН.
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"Український автобус з біженцями в'їхав у придорожній кювет, після чого перекинувся. Інцидент стався сьогодні вранці на трасі № 17 в селі Колонія Седлішки Свидницького району. Шестеро людей доставлені в лікарню для обстеження", - повідомили в поліції.
Деталі
Так, повідомляється, що інцидент стався близько 7 ранку. Автобус з українськими пасажирами, що прямував у бік Варшави, з'їхав з дороги, вилетів у кювет і перекинувся.
В автобусі їхало 73 людини, в тому числі два водії. На місце були викликані служби, що почали рятувальну операцію: швидка допомога, пожежна команда і поліція.
За даними поліції, в лікарню були доставлені 6 осіб: п'ятеро дітей і один дорослий. Їхньому життю нічого не загрожує.
Поліція встановила, що 47-річний водій був тверезий. З'ясування причин та обставин цієї події триває.
Раніше
Як писав УНН, Польща ввела бездозвільний режим і скасувала плату за дороги для перевізників гуманітарних вантажів в Україну.