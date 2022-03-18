В Польше объявили программу “Антипутинский щит” для дерусификации экономики

Детали

Пакет действий правительства направлен на дальнейшую борьбу с инфляцией, поддержку создания рабочих мест, защиту компаний, работавших на русскоязычном рынке, энергодиверсификацию, предотвращение роста цен на продукты питания и дерусификацию польской, европейской экономики, а также на поддержку фермеров.

“Антипутинский щит”, как указывает Моравецкий, является преемником программ “Антикризисного” и “Антиинфляционного” щитов, которые были эффективными в борьбе с последствиями пандемии.

“Как только мы получим одобрение Еврокомиссии мы немедленно внедрим эти решения", - отметил премьер-министр.

Он добавил, что президент РФ Владимир Путин "непредсказуем", но программа будет способствовать защите Польши и ее союзников.

Добавим

После вторжения рф в Украину в странах ЕС и США ввели жесткие санкции, которые нанесли удар по экономике россии. Кроме того сотни иностранных компаний заявили, что прекращают работу в рф.