В Польше объявили программу “Антипутинский щит” для дерусификации экономики
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий объявил о введении в стране программы “Антипутинский щит”. Она направлена на преодоление последствий турбулентности в экономике, информирует УНН со ссылкой на заявление чиновника в Facebook.
Детали
Пакет действий правительства направлен на дальнейшую борьбу с инфляцией, поддержку создания рабочих мест, защиту компаний, работавших на русскоязычном рынке, энергодиверсификацию, предотвращение роста цен на продукты питания и дерусификацию польской, европейской экономики, а также на поддержку фермеров.
“Антипутинский щит”, как указывает Моравецкий, является преемником программ “Антикризисного” и “Антиинфляционного” щитов, которые были эффективными в борьбе с последствиями пандемии.
“Как только мы получим одобрение Еврокомиссии мы немедленно внедрим эти решения", - отметил премьер-министр.
Он добавил, что президент РФ Владимир Путин "непредсказуем", но программа будет способствовать защите Польши и ее союзников.
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