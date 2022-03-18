У Польщі оголосили програму “Антипутінський щит” для дерусифікації економіки
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький оголосив про запровадження у країні програми “Антипутінський щит”. Вона спрямована на подолання наслідків турбулентності в економіці, інформує УНН з посиланням на заяву урядовця у Facebook.
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Пакет дій уряду спрямований на подальшу боротьбу з інфляцією, підтримку створення робочих місць, захист компаній, що працювали на російськомовному ринку, енергодиверсифікацію, запобігання росту цін на продукти харчування та дерусифікацію польської, європейської економіки, а також на підтримку фермерів.
“Антипутінський щит”, як вказує Моравецький, є наступником програм “Антикризового” та “Антиінфляційного” щитів, які були ефективними у боротьбі з наслідками пандемії.
“Як тільки ми отримаємо схвалення Єврокомісії ми негайно впровадимо ці рішення, - зауважив прем’єр-міністр.
Він додав, що президент рф володимир путін “непередбачуваний”, але програма сприятиме захисту Польщі та її союзників.
Додамо
Після вторгнення рф в Україну країни ЄС та США запровадили жорсткі санкції, які завдали удару по економіці росії. Крім того сотні іноземних компаній заявили, що припиняють роботу в рф.