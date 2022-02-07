В Польше хотят сократить срок самоизоляции для больных COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 7 февраля. УНН. В правительстве Польши допускают сокращение срока самоизоляции для людей, у которых подтвердили COVID-19, с десяти до семи дней. Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства здравоохранения Войцех Андрусевич, передает УНН со ссылкой на RMF24.
Цитата
“Мы хотели бы объявить в среду о решении сократить период изоляции для всех граждан, которые болеют в нашей стране”, — заявил Андрусевич.
Детали
Отмечается, что самоизоляцию для инфицированных лиц могут сократить с десяти до семи дней.
По его словам, решение будет оглашено вероятно, министром Минздрава Адамом Недзельски на пресс-конференции.
Он добавил, что более короткая изоляция была связана с “более коротким симптоматическим периодом и более коротким периодом, когда мы активно заражаемся, и с необходимостью восстановления работников в различных отраслях”.
На вопрос, есть ли планы по сокращению периода карантина, Андрусевич ответил отрицательно.
“На сегодняшний день о ликвидации карантина речи не идет... Срок карантина сегодня остается постоянным, не исключаем, что он будет меняться”, — сказал он.
Представитель Минздрава добавил, что сейчас идет снижение числа заражений.
Добавим
В Польше самое большое количество новых случаев заражения SARS-COV-2 за всю пандемию было выявлено в четверг, 27 января. Тогда министерство проинформировало о 57 659 больных COVID-19. Наибольшее количество смертей было подтверждено 8 апреля 2021 года — 954.
Дополнение
Президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник сообщал, что в феврале-марте возрастет количество украинцев, которые захотят поехать работать в Польшу из-за законодательных изменений в стране, касающихся получения разрешений на работу и проживание.