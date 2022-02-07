У Польщі хочуть скоротити термін самоізоляції для хворих на COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 7 лютого. УНН. В уряді Польщі допускають скорочення терміну самоізоляції для людей, у яких підтвердили COVID-19, з десяти до семи днів. Про це повідомив прессекретар Міністерства охорони здоров'я Войцех Андрусевич, передає УНН з посиланням на RMF24.
Цитата
"Ми хотіли б оголосити в середу про рішення скоротити період ізоляції для всіх громадян, які хворіють в нашій країні", — заявив Андрусевич.
Деталі
Відзначається, що самоізоляцію для інфікованих осіб можуть скоротити з десяти до семи днів.
За його словами, рішення буде оголошено ймовірно, міністром МОЗ Адамом Недзельскі на пресконференції.
Він додав, що коротша ізоляція була пов'язана з "коротшим симптоматичним періодом і коротшим періодом, коли ми активно заражаємося, і з необхідністю відновлення працівників у різних галузях".
На питання, чи є плани щодо скорочення періоду карантину, Андрусевич відповів негативно.
“На сьогодні про ліквідацію карантину мова не йде. Термін карантину сьогодні залишається постійним, не виключаємо, що він буде змінюватися", — сказав він.
Представник МОЗ додав, що зараз йде зниження кількості заражень.
Додамо
У Польщі найбільша кількість нових випадків зараження SARS-COV-2 за всю пандемію було виявлено в четвер, 27 січня. Тоді Міністерство поінформувало про 57 659 хворих COVID-19. Найбільша кількість смертей була підтверджена 8 квітня 2021 року — 954.
Доповнення
Президент Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування Василь Воскобойник повідомляв, що в лютому-березні зросте кількість українців, які захочуть поїхати працювати до Польщі через законодавчі зміни в країні, що стосуються отримання дозволів на роботу та проживання.