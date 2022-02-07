У Польщі хочуть скоротити термін самоізоляції для хворих на COVID-19

ukru
У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
Ексклюзив
10:51 • 60058 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
10:44 • 103295 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
09:04 • 110568 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
2 квітня, 07:52 • 138250 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
2 квітня, 07:07 • 144600 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
2 квітня, 06:08 • 121862 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 138004 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 168584 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 180056 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 215861 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
4 м/с
91 %
747 мм
Сильний дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 228194 перегляди

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 308607 перегляди

"Можливо": представник путіна висловився про візит до Вашингтона для зустрічі з Віткоффом

2 квітня, 08:47 • 85755 перегляди

В Мін’юсті розповіли про мікросхеми західного виробництва у російських ракетах і "шахедах"

09:50 • 62956 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

10:22 • 84814 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 308607 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 228194 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 313180 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 430809 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 681092 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Еммануель Макрон

Марін Ле Пен

Майкл Уолтц

Актуальні місця

Україна

Київ

Сполучені Штати

Дніпро

Львів

Реклама
УНН Lite

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

12:49 • 26765 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

10:22 • 84814 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 105447 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 142390 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 166887 перегляди
Актуальне

The New York Times

Instagram

Telegram

Facebook

Шахед-136

У Польщі хочуть скоротити термін самоізоляції для хворих на COVID-19

У Польщі хочуть скоротити термін самоізоляції для хворих на COVID-19

Київ • УНН

 • 17079 перегляди

КИЇВ. 7 лютого. УНН. В уряді Польщі допускають скорочення терміну самоізоляції для людей, у яких підтвердили COVID-19, з десяти до семи днів. Про це повідомив прессекретар Міністерства охорони здоров'я Войцех Андрусевич, передає УНН з посиланням на RMF24.

Цитата

"Ми хотіли б оголосити в середу про рішення скоротити період ізоляції для всіх громадян, які хворіють в нашій країні", — заявив Андрусевич.

Деталі

Відзначається, що самоізоляцію для інфікованих осіб можуть скоротити з десяти до семи днів.

За його словами, рішення буде оголошено ймовірно, міністром МОЗ Адамом Недзельскі на пресконференції.

Він додав, що коротша ізоляція була пов'язана з "коротшим симптоматичним періодом і коротшим періодом, коли ми активно заражаємося, і з необхідністю відновлення працівників у різних галузях".

На питання, чи є плани щодо скорочення періоду карантину, Андрусевич відповів негативно.

“На сьогодні про ліквідацію карантину мова не йде. Термін карантину сьогодні залишається постійним, не виключаємо, що він буде змінюватися", — сказав він.

Представник МОЗ додав, що зараз йде зниження кількості заражень.

Додамо

У Польщі найбільша кількість нових випадків зараження SARS-COV-2 за всю пандемію було виявлено в четвер, 27 січня. Тоді Міністерство поінформувало про 57 659 хворих COVID-19. Найбільша кількість смертей була підтверджена 8 квітня 2021 року — 954.

Доповнення

Президент Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування Василь Воскобойник повідомляв, що в лютому-березні зросте кількість українців, які захочуть поїхати працювати до Польщі через законодавчі зміни в країні, що стосуються отримання дозволів на роботу та проживання.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

COVID-19Здоров'яНовини Світу
Bitcoin
$85,304.00
Золото
$3,159.65
Tesla
$261.48
Brent
$74.33
S&P 500
$5,607.25
Газ TTF
$41.34
Ethereum
$1,872.70