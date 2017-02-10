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В Польше в обращение вошла банкнота в 500 злотых

Киев • УНН

 • 11139 просмотра

КИЕВ. 10 февраля. УНН. В Польше 10 февраля до обращения вошла новая банкнота номиналом 500 злотых, передает УНН со ссылкой на Польское радио.

В Польше в обращение вошла банкнота в 500 злотых

Как отмечает издание, на банкноте изображен польский король Ян III Собеский.

По словам Барбары Ярошек из Национального банка Польши, новая купюра на 4% больше, чем банкнота номиналом 200 злотых, однако, выглядит почти так же как другие крупные польские купюры.

Как заявляет экс-главы Национального банка Польши Марека  Бельки, введение банкноты высокого номинала необходимо для снижения расходов на содержание стратегического запаса банка. Благодаря выпуску купюр высшего номинала банк сможет экономить около 10 млн. евро ежегодно.

Как сообщал УНН, просьбу пересмотреть целесообразность выпуска банкноты ранее направило Министерство развития. Причиной стало беспокойство чиновников о том, что преступники будут использовать банкноту такого высокого номинала в своих целях.

Украинские Национальные Новости

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