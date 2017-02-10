У Польщі до обігу ввійшла банкнота у 500 злотих
Київ • УНН
КИЇВ. 10 лютого. УНН. У Польщі 10 лютого до обігу ввійшла нова банкнота номіналом 500 злотих, передає УНН з посиланням на Польське радіо.
Як зазначає видання, на банкноті зображений польський король Ян III Собєський.
За словами Барбари Ярошек з Національного банку Польщі, нова купюра на 4% більша, ніж банкнота номіналом 200 злотих, однак, виглядає майже так само як інші великі польські купюри.
Як заявляє екс-голови Національного банку Польщі Марека Бельки, введення банкноти високого номіналу необхідно для зниження витрат на утримання стратегічного запасу банку. Завдяки випуску купюр вищого номіналу банк зможе економити близько 10 мільйонів євро щорічно.
Як повідомляв УНН, прохання переглянути доцільність випуску банкноти раніше направило Міністерство розвитку. Причиною стало занепокоєння чиновників стосовно того, що злочинці будуть використовувати банкноту такого високого номіналу в своїх цілях.