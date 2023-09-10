В Пологах на Запорожье пострадали десятки оккупантов

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«Для врага почти каждый день становится взрывным, потому что наше сопротивление не останавливается и продолжает ликвидировать врагов, тех кто принимает участие в организации фейка, съемки кино которое они называют «выборами». Что касается непосредственно Полог, то там пострадали десятки людей которых 200-тыми, 300-тыми вывозили потом или в крематорий, или в Мелитополь», - рассказал Федоров.

Он отметил, что это не единственная удачная ликвидация врагов. Федоров рассказал, что вчера в Новой Каховке была также ликвидирована машина на которой враги развозили бюллетени и ездили по домам и пытались террором заставить местных жителей проголосовать за ту или иную партию.

«Но в целом, если мы посмотрим на эти 10 дней террора в которые враг пытается организовать фейковые съемки фильма «выборы», то ежедневно идет ликвидация врага», - сказал Федоров.

Дополнение

На территории оккупированной Запорожской области в Пологах был уничтожен штаб российской партии “единая расия”, в момент когда партийщики подделывали голоса для псевдовыборов.