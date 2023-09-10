У Пологах на Запоріжжі постраждали десятки окупантів

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«Для ворога майже кожен день стає вибуховим, тому що наш спротив не зупиняється і продовжує ліквідовувати ворогів, тих хто приймають участь в організації фейку, зйомки кіно яке вони називають «виборами». Що стосується безпосередньо Полог, то там постраждали десятки людей яких 200-тими, 300-тими вивозили потім або до крематорію, або до Мелітополя», - розповів Федоров.

Він зазначив, що це не єдина вдала ліквідація ворогів. Федоров розповів, що вчора у Новій Каховці було також ліквідовано автівку на якій вороги розвозили бюлетені та їздили по домівках і намагалися терором змусити місцевих мешканців проголосувати за ту чи іншу партію.

«Але в цілому, якщо ми подивимося на ці 10 днів терору в які ворог намагається організувати фейкові зйомки фільму «вибори», то щодня йде ліквідація ворога», - сказав Федоров.

Доповнення

На території окупованої Запорізької області у Пологах було знищено штаб російської партії “єдіная расія”, в момент коли партійники підробляли голоси для псевдовиборів.