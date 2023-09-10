У Пологах на Запоріжжі постраждали десятки окупантів
Київ • УНН
КИЇВ. 10 вересня. УНН. У Пологах в Запорізькій області постраждали десятки окупантів й це не єдина вдала ліквідація ворогів. Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.
Цитата
«Для ворога майже кожен день стає вибуховим, тому що наш спротив не зупиняється і продовжує ліквідовувати ворогів, тих хто приймають участь в організації фейку, зйомки кіно яке вони називають «виборами». Що стосується безпосередньо Полог, то там постраждали десятки людей яких 200-тими, 300-тими вивозили потім або до крематорію, або до Мелітополя», - розповів Федоров.
Він зазначив, що це не єдина вдала ліквідація ворогів. Федоров розповів, що вчора у Новій Каховці було також ліквідовано автівку на якій вороги розвозили бюлетені та їздили по домівках і намагалися терором змусити місцевих мешканців проголосувати за ту чи іншу партію.
«Але в цілому, якщо ми подивимося на ці 10 днів терору в які ворог намагається організувати фейкові зйомки фільму «вибори», то щодня йде ліквідація ворога», - сказав Федоров.
Доповнення
На території окупованої Запорізької області у Пологах було знищено штаб російської партії “єдіная расія”, в момент коли партійники підробляли голоси для псевдовиборів.