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У политзаключенного Сенцова проблемы с почками и сердцем

У политзаключенного Сенцова проблемы с почками и сердцем

Киев  •  УНН

 • 22737 просмотра

КИЕВ. 21 июня. УНН. У политзаключенного Олега Сенцова, который голодает уже 39-й день, проблемы с почками и сердцем. Об этом Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Только что поговорила с адвокатом Олега Сенцова. Сегодня он таки встретился с Олегом в колонии. По его словам, Олег находится сейчас в медицинской части. У него - проблемы с почками и сердцем. Олег пьет 3,5 литра воды в день и еще ставят ежедневные капельницы. Это еще дополнительные 2 литра. На 26-й день голодовки у Олега случился кризис и его отвезли в больницу за пределами колонии. Хотели принудительно накормить, но Олег отказался. Врачи не настаивали из-за возможной огласки и попросили забрать его обратно в колонию вместе с аппаратом для принудительного кормления. По словам адвоката, в любой момент кризис может повториться ... ", - сообщила она.

Как сообщал УНН, посольство Украины направило очередную ноту в министерство иностранных дел РФ с призывом допустить Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилу Денисову к украинцам за решеткой в России.

Напомним, Минюст попросили обратиться в ЕСПЧ из-за нарушения прав Сенцова.

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