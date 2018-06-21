У политзаключенного Сенцова проблемы с почками и сердцем

"Только что поговорила с адвокатом Олега Сенцова. Сегодня он таки встретился с Олегом в колонии. По его словам, Олег находится сейчас в медицинской части. У него - проблемы с почками и сердцем. Олег пьет 3,5 литра воды в день и еще ставят ежедневные капельницы. Это еще дополнительные 2 литра. На 26-й день голодовки у Олега случился кризис и его отвезли в больницу за пределами колонии. Хотели принудительно накормить, но Олег отказался. Врачи не настаивали из-за возможной огласки и попросили забрать его обратно в колонию вместе с аппаратом для принудительного кормления. По словам адвоката, в любой момент кризис может повториться ... ", - сообщила она.



Как сообщал УНН, посольство Украины направило очередную ноту в министерство иностранных дел РФ с призывом допустить Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилу Денисову к украинцам за решеткой в России.



Напомним, Минюст попросили обратиться в ЕСПЧ из-за нарушения прав Сенцова.