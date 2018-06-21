У політв’язня Сенцова проблеми з нирками та серцем

"Тільки-но поговорила із адвокатом Олега Сенцова. Сьогодні він таки зустрівся із Олегом в колонії. За його словами, Олег знаходиться зараз у медичній частині. В нього - проблеми із нирками та серцем. Олег п'є 3,5 літри води на день, та ще ставлять щоденні крапельниці. Це ще додаткові 2 літри. На 26-й день голодування в Олега сталася криза і його відвезли до лікарні за межами колонії. Хотіли примусово нагодувати, але Олег відмовився. Лікарі не наполягали через можливий розголос і попросили забрати його назад до колонії разом із апаратом для примусового годування. Зі слів адвоката, в будь-який момент криза може повторитися...", - повідомила вона.



Як повідомляв УНН, посольство України направило чергову ноту до міністерства закордонних справ РФ з закликом допустити Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Людмилу Денісову до українців за гратами у Росії.



Нагадаємо, Мін'юст попросили звернутися до ЄСПЛ через порушення прав Сенцова.