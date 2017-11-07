В полиции воздерживаются от комментариев о якобы найденном автомате, из которого убили Окуеву

"Мы не подтверждаем и не опровергаем, нашли ли что-то или не нашли - это тайна следствия. Все материалы, которые собираются, приобщаются к делу", - сказал он.

Напомним, в полиции УНН сообщили, что ДНК-материал, собранный из вероятного местонахождения киллера А.Окуевой, направлены на экспертизу.

Также напомним, член коллегии МВД, нардеп А.Геращенко сообщил, что правоохранители на прошлой неделе нашли автомат, из которого, вероятно, был расстрелян автомобиль добровольцев Амины Окуевой и Адама Осмаева, с остатками ДНК.

Как сообщал УНН, 30 октября около 20:00 неизвестные лица из кустов на автодороге вблизи железнодорожной станции Глеваха в Киевской области расстреляли автомобиль. Была убита Амина Окуева и ранен в ногу Адам Осмаев.