У поліції утримуються від коментарів про начебто знайдений автомат, з якого вбили Окуєву
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. У поліції Київської області утримуються від коментарів щодо заяви народного депутата Антона Геращенка про те, що начебто знайдено автомат, з якого розстріляли добровольця АТО Аміну Окуєву. Про це УНН повідомив начальник відділу комкнікацїі ГУ НП у Київській області Микола Жукович.
"Ми не підтверджуємо і не спростовуємо, знайшли щось чи не знайшли - це таємниця слідства. Всі матеріали, які збираються, долучаються до справи", - сказав він.
Нагадаємо, у поліції УНН повідомили, що ДНК-матеріал, зібраний з імовірного місця перебування кілера Окуєвої, направлено на експертизу.
Також нагадаємо, член колегії МВС, нардеп А.Геращенко повідомив, що правоохоронці минулого тижня знайшли автомат, з якого, ймовірно, було розстріляно автомобіль добровольців Аміни Окуєвої та Адама Осмаєва, із залишками ДНК.
Як повідомляв УНН, 30 жовтня близько 20:00 невідомі особи із кущів на автодорозі поблизу залізничної станції Глеваха на Київщині розстріляли автомобіль. Було вбито Аміну Окуєву і поранено у ногу Адама Осмаєва.