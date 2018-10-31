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В полиции рассказали подробности ДТП с патрульными в Киеве

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 31 октября. УНН. Сбитый патрульным автомобилем на бульваре Тараса Шевченко в Киеве человек сейчас госпитализирован с травмами. Об этом корреспонденту сообщили УНН в пресс-службе Патрульной полиции г. Киев.

"Мы подтверждаем, что инцидент произошел на бульваре Шевченко с участием служебного автомобиля. Есть информация, что его (пострадавшего - ред.) госпитализировали", - отметил представитель пресс-службы.

По информации пресс-службы, на месте ДТП работали следователи, подробности инцидента будут известны позже.

При этом в ведомстве добавили, что, предварительно, сбитого мужчину подозревают в ограблении. Больше информации в патрульной полиции обещали предоставить позже.

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В частности, должна поступить информация относительно того, спешили ли патрульные, машина которых совершила наезд на мужчину, на вызов и отстранили ли от обязанностей патрульного, который совершил наезд.

Кроме того, в пресс-службе Нацполиции корреспонденту сообщили УНН, что по факту ДТП открыли производство по ст. 286 ("Нарушение правил безопасности дорожного движения").

Напомним, как сообщал УНН, в центре Киева на бульваре Тараса Шевченко автомобиль патрульной полиции, двигаясь в сторону проспекта Победы, сбил пешехода, который перебегал дорогу.

Напомним, женщина, которую в Волновахе сбил автомобиль патрульной полиции, умерла в больнице.

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