В полиции рассказали подробности ДТП с патрульными в Киеве

"Мы подтверждаем, что инцидент произошел на бульваре Шевченко с участием служебного автомобиля. Есть информация, что его (пострадавшего - ред.) госпитализировали", - отметил представитель пресс-службы.



По информации пресс-службы, на месте ДТП работали следователи, подробности инцидента будут известны позже.



При этом в ведомстве добавили, что, предварительно, сбитого мужчину подозревают в ограблении. Больше информации в патрульной полиции обещали предоставить позже.



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В частности, должна поступить информация относительно того, спешили ли патрульные, машина которых совершила наезд на мужчину, на вызов и отстранили ли от обязанностей патрульного, который совершил наезд.



Кроме того, в пресс-службе Нацполиции корреспонденту сообщили УНН, что по факту ДТП открыли производство по ст. 286 ("Нарушение правил безопасности дорожного движения").



Напомним, как сообщал УНН, в центре Киева на бульваре Тараса Шевченко автомобиль патрульной полиции, двигаясь в сторону проспекта Победы, сбил пешехода, который перебегал дорогу.



Напомним, женщина, которую в Волновахе сбил автомобиль патрульной полиции, умерла в больнице.



